Le LOU explose à Paris face au Stade Français

Dominés dans tous les secteurs, les Lyonnais ont encaissé huit essais samedi sur la pelouse du Stade Français (59-17). Le LOU essuie un lourd revers.

Le LOU Rugby a vécu un après-midi très compliqué samedi à Stade Jean-Bouin. Opposés au Stade Français Paris dans le cadre de la 23e journée du Top 14, les Lyonnais ont subi une lourde défaite 59 à 17.

Rapidement dépassés par l’intensité parisienne, les joueurs de Karim Ghezal ont passé une grande partie de la rencontre sous pression, incapables d’enrayer les offensives adverses.

Le Stade Français a déroulé offensivement en inscrivant huit essais, profitant des nombreuses approximations lyonnaises et d’une défense souvent dépassée.

Le LOU a bien tenté de réagir une première fois grâce à un essai du pilier Irakli Aptsiauri après une séquence de domination autour de la 18e minute. Mais cette éclaircie est restée sans lendemain face à l’efficacité des Parisiens.

Le second essai lyonnais, inscrit après la pause par Esteban Gonzalez, n’a pas davantage changé la physionomie d’une rencontre largement maîtrisée par les Franciliens.

Sans véritable enjeu comptable en cette fin de saison, les Lyonnais ont semblé manquer d’énergie et de constance pour rivaliser avec une équipe parisienne encore pleinement engagée dans la course aux phases finales.

Avec ce succès bonifié, le Stade Français consolide ses ambitions dans le haut du classement tandis que le LOU continue de traverser une fin de championnat délicate.

Les Rouge et Noir tenteront désormais de réagir samedi prochain lors de la réception de Aviron Bayonnais au Matmut Stadium de Gerland.