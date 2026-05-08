Voici pourquoi les agriculteurs veulent paralyser l’axe nord-sud près de Lyon lundi

Le syndicat prévoit une mobilisation d’ampleur lundi 11 mai malgré un arrêté préfectoral interdisant plusieurs rassemblements dans l’agglomération lyonnaise.

Nouvelle démonstration de force annoncée par Coordination rurale dans la région lyonnaise. Le syndicat agricole prévoit une opération de blocage lundi 11 mai sur le principal axe nord-sud de l’agglomération afin de dénoncer la hausse du prix du gazole non routier (GNR).

La mobilisation devrait concerner le secteur compris entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin-Vaugris. Selon l’organisation, treize départements doivent participer à cette action, dont le Jura.

Les agriculteurs dénoncent l’envolée du prix du carburant utilisé par les exploitations. D’après la Coordination rurale, le tarif du GNR serait passé de 0,90 euro à 1,70 euro en quelques mois seulement, aggravant la situation économique de nombreuses fermes déjà fragilisées.

Le syndicat réclame notamment un retour temporaire du litre de GNR à un euro ainsi qu’un plan de soutien plus global pour le monde agricole. "Les exploitants sont aujourd’hui étranglés", estime l’organisation, qui alerte également sur les conséquences possibles pour les prix alimentaires.

Cette nouvelle mobilisation intervient toutefois dans un contexte tendu autour des questions de circulation et de sécurité dans l’agglomération lyonnaise. Selon plusieurs médias, la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant rassemblements et cortèges dans plusieurs communes, notamment à Feyzin, Saint-Fons, La Mulatière et Lyon.

Malgré ces restrictions, la Coordination rurale assure vouloir maintenir son action, quitte à en adapter les modalités.

Ces dernières années, les agriculteurs avaient déjà mené plusieurs opérations spectaculaires dans le secteur, notamment sur la M7 à hauteur de Pierre-Bénite, où certains avaient installé un campement durant plusieurs jours.