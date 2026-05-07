Lyon : un pilote de minimoto chute après un refus d’obtempérer à La Duchère

La scène, filmée dans le 9e arrondissement de Lyon, a largement circulé sur les réseaux sociaux. Le conducteur a pris la fuite après sa chute.

Une vidéo relayée massivement sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir montre une intervention mouvementée dans le quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Les faits se sont déroulés place Gisèle-Halimi en fin de journée. Selon les premiers éléments, un conducteur de minimoto aurait refusé de s’arrêter lors d’un contrôle de police avant de tenter de s’échapper au milieu de la circulation.

Les images montrent le pilote essayer de passer entre un véhicule de police et un bus. Quelques secondes plus tard, il perd le contrôle de son deux-roues et chute lourdement au sol, sous les yeux de plusieurs passants présents à proximité immédiate.

Malgré sa chute, le conducteur serait parvenu à s’enfuir à pied avant l’arrivée des policiers. La minimoto, abandonnée sur place, a été saisie puis placée en fourrière par les forces de l’ordre.

La séquence a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne après avoir été relayée par Matthieu Valet sur le réseau X. L’ancien policier a dénoncé les rodéos urbains et appelé à une destruction systématique de ce type de véhicules utilisés illégalement sur la voie publique.

Aucune interpellation n’avait été annoncée à ce stade.