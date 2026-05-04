Statue de Louis XIV taguée à Lyon : la Métropole promet des poursuites systématiques

Après les dégradations commises lors du 1er mai, la Métropole de Lyon a rapidement nettoyé la statue et annonce un durcissement de sa réponse judiciaire.

L’épisode n’aura pas duré. Taguée vendredi lors de la manifestation du 1er mai, la statue de Louis XIV, place Bellecour à Lyon, a été entièrement nettoyée ce lundi 4 mai par les services de la Métropole.

Des inscriptions à la peinture noire avaient été découvertes sur le monument. Dès le début de semaine, des équipes sont intervenues pour effacer ces dégradations, permettant à l’œuvre de retrouver son aspect d’origine.

Sur place, les vice-présidents de la Métropole, Pierre Oliver et Béatrice de Montille, ont affiché une ligne de fermeté. Ils assurent vouloir rompre avec les pratiques passées, dénonçant des délais d’intervention jugés trop longs auparavant.

Surtout, la collectivité annonce un changement de cap : une plainte sera systématiquement déposée en cas de dégradation du patrimoine métropolitain. Objectif affiché, identifier les auteurs et leur faire supporter le coût des réparations. "Ce n’est pas aux contribuables de payer", ont insisté les élus, rappelant que ces faits sont passibles d’amendes et de sanctions complémentaires.

Selon les premières informations, un suspect aurait été identifié parmi les personnes interpellées en marge du défilé. L’enquête devra désormais déterminer son implication dans ce tag.

Cet épisode a également ravivé les tensions politiques locales, donnant lieu à des échanges entre élus de la Métropole et de la Ville. En toile de fond, une volonté affichée par l’exécutif métropolitain d’imposer une réponse rapide et systématique face aux dégradations de l’espace public.