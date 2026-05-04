Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas annonce sa participation au Tour de France 2026

À seulement 19 ans, le jeune coureur lyonnais a confirmé qu’il sera au départ de la Grande Boucle l’été prochain.

C’est désormais officiel : Paul Seixas participera au Tour de France 2026. Le jeune Lyonnais de 19 ans a annoncé la nouvelle ce lundi 4 mai via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans cette séquence, il révèle sa sélection à ses grands-parents, provoquant une réaction pleine d’émotion. Jusqu’ici, le coureur entretenait le flou autour de sa présence sur la Grande Boucle, sans jamais confirmer sa participation.

Considéré comme l’un des grands espoirs du cyclisme français, il va ainsi découvrir l’épreuve la plus prestigieuse du calendrier. Une première expérience qui lui permettra de se mesurer à l’élite mondiale.

Cette annonce suscite déjà l’enthousiasme des amateurs de vélo, toujours attentifs aux performances des jeunes talents tricolores sur les routes du Tour.

Seule ombre au tableau pour le coureur : le parcours 2026 ne passera pas par Lyon ni son agglomération, le privant d’un passage à domicile pour cette première participation.

Reste désormais à voir quel rôle pourra jouer Paul Seixas pour ses débuts sur la plus grande course cycliste au monde.