Lyon renverse Rennes et conforte sa 3e place (4-2)

Mené puis rejoint, l’OL a su faire la différence face à Rennes ce dimanche soir pour prendre une option sur le podium en Ligue 1.

Mission réussie pour l’Olympique Lyonnais. Opposés au Stade Rennais ce dimanche au Groupama Stadium, les Lyonnais se sont imposés 4-2 au terme d’un match rythmé, comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Dans un contexte favorable après le nul de Lille plus tôt dans la journée, les hommes de Paulo Fonseca avaient l’occasion de creuser l’écart dans la course au podium. Mais le scénario a d’abord mal débuté. Dès la 6e minute, Musa Al-Taamari ouvrait le score pour Rennes d’une volée spectaculaire (0-1).

Loin de paniquer, l’OL a progressivement pris le contrôle du match. Corentin Tolisso, très en vue, a d’abord offert l’égalisation à Roman Yaremchuk (37e), avant de transformer un penalty obtenu dans la foulée (2-1).

Au retour des vestiaires, Rennes a de nouveau frappé rapidement avec l’égalisation d’Estéban Lepaul (49e). Mais la réaction lyonnaise a été immédiate. Afonso Moreira redonnait l’avantage aux siens (52e), avant qu’Endrick ne scelle définitivement le succès en fin de match (75e).

Grâce à cette victoire, Lyon consolide sa troisième place et prend ses distances avec Rennes, tout en gardant un œil sur les équipes de tête. À deux journées de la fin, l’OL se rapproche un peu plus d’une qualification en Ligue des champions.

Prochaine étape : un déplacement à Toulouse, dans un sprint final où chaque point comptera.