Le repas étudiant à 1 euro revient pour tous dès ce lundi, voici comment en profiter à Lyon

Dès ce lundi 4 mai, tous les étudiants pourront manger pour un euro dans les restaurants universitaires du Crous.

La mesure, qui vise à lutter contre la précarité alimentaire étudiante, est désormais généralisée à l’ensemble des étudiants en France, y compris à Lyon.

Jusqu’ici réservée aux boursiers et aux profils les plus précaires, elle avait déjà été testée pendant la crise du Covid-19 avant d’être restreinte. Son retour en version élargie répond à une situation préoccupante, alors que plus d’un tiers des étudiants disent sauter des repas faute d’argent.

Dans les restaurants et cafétérias du Crous, le principe reste simple : pour un euro, les étudiants ont droit à un plat principal accompagné de deux entrées ou desserts maximum. L’accès se fait avec une carte étudiante valide, y compris pour les alternants et apprentis, et le paiement passe par le compte Izly.

Un système de points encadre les choix : un repas “classique” correspond à six points, inclus dans le tarif à un euro. Si ce seuil est dépassé, les points supplémentaires sont facturés en plus, comme l’explique le Crous de Lyon. Par exemple, un menu plus complet peut revenir à un peu plus de trois euros.

Dans les cafétérias, l’offre équivalente comprend un sandwich, classique ou club, avec deux desserts.