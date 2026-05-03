Oullins-Pierre-Bénite : 3,4 tonnes de viande pour un record du monde convivial de barbecue

Pendant quatre jours, un événement hors norme a rassemblé des centaines de participants autour d’un barbecue géant au parc Chabrières.

Un défi XXL relevé dans la métropole lyonnaise. Du 30 avril au 3 mai, le parc Chabrières, à Oullins-Pierre-Bénite, a accueilli une tentative de record peu commune : celle du plus long barbecue.

À l’initiative de l’organisateur local Maxime Balouzat, l’événement, dont Radio Espace était partenaire, s’est déroulé sans interruption pendant près de quatre jours. Initialement prévue à 1,5 tonne, la quantité de viande préparée a largement dépassé les attentes, atteignant finalement 3,4 tonnes, toutes cuisinées et servies au public.

Face à l’affluence, les stocks ont été rapidement épuisés dès les premières heures du week-end, obligeant les équipes à se réapprovisionner en urgence pour poursuivre l’événement. Le barbecue, encadré notamment par le double champion de France Cyril Leroy et ses équipes, a mobilisé de nombreux bénévoles.

Au-delà de la performance, les organisateurs ont souhaité donner une dimension ouverte et solidaire à l’événement, avec différentes options alimentaires proposées, dont des alternatives végétariennes.

Les bénéfices ont été reversés à une association engagée dans la sensibilisation au handicap. Le record a finalement été constaté officiellement dimanche après-midi par Marlène Bontemps, adjointe au maire également habilitée à en certifier la validité de par sa qualité d'huissière de justice.

Un week-end hors norme qui mêle défi, convivialité et engagement local.