La villa de la soeur d'un narcotrafiquant ciblée par une tentative d’incendie en pleine nuit à Ecully

Deux individus ont tenté de mettre le feu à une habitation dans la nuit de samedi à dimanche à Écully. Une piste liée au narcotrafic est envisagée.

Une attaque ciblée en pleine nuit. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, une maison située à Écully a été visée par une tentative d’incendie volontaire.

Selon LyonMag, les faits se sont produits peu avant 5 heures, chemin de Villeneuve. Selon les premiers éléments, deux individus se sont présentés devant une villa, ont répandu un liquide inflammable sur la façade ainsi que sur un véhicule stationné, avant d’y mettre le feu.

L’incendie a principalement détruit la voiture et noirci une partie du mur de l’habitation, sans toutefois se propager à l’intérieur du domicile. Les suspects ont pris la fuite immédiatement après les faits.

D’après les informations recueillies, le logement appartiendrait à un proche d’un individu impliqué dans des affaires de trafic de stupéfiants et actuellement incarcéré en Colombie. La piste d’un acte d’intimidation, voire d’une tentative visant directement les occupants, est étudiée par les enquêteurs.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs et déterminer précisément leurs motivations. Les deux suspects sont activement recherchés.