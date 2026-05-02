Lyon renverse Arsenal et file en finale de la Ligue des champions

Battues à l’aller par Arsenal, les joueuses d'OL Lyonnes ont signé une performance solide au Groupama Stadium pour décrocher leur place en finale européenne.

Mission accomplie pour OL Lyonnes. Opposées à Arsenal Women en demi-finale retour de Ligue des champions féminine de l’UEFA, les joueuses lyonnaises ont su renverser la situation en s’imposant 3-1 ce samedi au Groupama Stadium.

Après leur défaite à l’aller à Londres (2-1), les Fenottes n’avaient pas le droit à l’erreur. Elles ont rapidement pris le contrôle du match, affichant une intensité élevée dès les premières minutes. Si un premier but a été refusé, la domination lyonnaise a fini par payer sur penalty. Wendie Renard a ouvert le score après une première tentative repoussée, finalement retirée (1-0).

Lyon a ensuite fait le break avant la pause grâce à Kadidiatou Diani, opportuniste sur corner (2-0), prenant alors l’avantage sur l’ensemble des deux matchs.

En seconde période, les Anglaises ont tenté de revenir, sans réellement inquiéter la défense lyonnaise jusqu’à la réduction du score signée Alessia Russo à la 77e minute (2-1), relançant brièvement le suspense.

Mais Lyon a su réagir rapidement. En fin de match, Jule Brand, bien servie par Melchie Dumornay, a scellé la qualification (3-1).

Les Lyonnaises disputeront donc une nouvelle finale européenne, face au vainqueur du duel entre le FC Barcelone féminin et le Bayern Munich féminin.

Avant ce rendez-vous, elles concluront leur saison régulière en Première Ligue, avant de se tourner vers la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain féminin.