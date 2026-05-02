OL-Rennes : un choc décisif pour le podium… mais pas encore une finale pour Paulo Fonseca

À trois journées de la fin, Lyon reçoit Rennes dans un duel direct pour la Ligue des champions. Un match crucial, sans être encore décisif selon Paulo Fonseca.

La pression monte autour de Olympique Lyonnais. Ce dimanche, les Lyonnais accueillent Stade Rennais dans un affrontement direct pour le podium de Ligue 1.

Au classement, l’écart est minime : 57 points pour l’OL, 56 pour Rennes. Une victoire permettrait de prendre un avantage précieux dans la course à la Ligue des champions, tandis qu’un nul pourrait profiter à Lille, en embuscade.

Côté lyonnais, l’enjeu est bien identifié. "Le vainqueur prendra une belle avance", a reconnu Khalis Merah en conférence de presse, tout en rappelant qu’une défaite ne serait pas rédhibitoire dans cette fin de saison encore ouverte.

Un discours nuancé par l’entraîneur Paulo Fonseca. Le technicien portugais refuse de faire de cette rencontre un tournant définitif. "Ce match sera très important, mais il ne décidera rien", a-t-il insisté, rappelant que deux journées restent à disputer après ce choc.

Pour lui, tout se jouera sur l’ensemble du sprint final, avec trois rencontres qui s’apparentent à des finales dans une lutte très serrée.

Reste que dans ce contexte, prendre trois points face à un concurrent direct offrirait un avantage non négligeable. À défaut de sceller le classement, ce duel pourrait bien orienter la fin de saison.