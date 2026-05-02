Lyon : une quinzaine de squelettes découverts lors de fouilles à Ainay

Des restes humains ont été mis au jour dans le 2e arrondissement de Lyon lors d’une opération archéologique préventive. Une découverte qui pourrait éclairer l’histoire médiévale du quartier.

Une découverte inattendue en plein cœur de Lyon. À l’occasion de travaux liés à un projet de végétalisation, une quinzaine de squelettes ont été exhumés dans le quartier d’Ainay, à proximité immédiate de la Basilique Saint-Martin d’Ainay.

Selon le Progrès, les ossements ont été mis au jour rue de l’Abbaye d’Ainay, derrière la mairie du 2e arrondissement, lors d’une opération conduite par la Direction de l’archéologie de la Ville. Peu enfouis, ils sont rapidement apparus à la surface, suscitant la curiosité des riverains avant que le site ne soit sécurisé pour permettre la poursuite des recherches.

Quatre archéologues interviennent actuellement sur place pour une durée estimée à deux semaines. Les premières observations laissent penser que ces sépultures se situent à l’intérieur de l’ancienne enceinte de l’abbaye. Leur datation reste encore à affiner, mais elles pourraient remonter à une période comprise entre le XIe et le XVIe siècle.

Cette découverte suggère la présence d’un ancien espace funéraire, possiblement médiéval, dans un secteur dont l’histoire demeure encore partiellement méconnue.

Ces fouilles préventives, engagées avant des aménagements urbains, doivent désormais permettre d’analyser les vestiges plus en détail et de mieux comprendre l’évolution de ce quartier historique, situé à proximité du périmètre classé au patrimoine mondial de l’Unesco.