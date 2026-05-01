Trophées UNFP : l’OL peu nommé malgré sa saison, plusieurs absences interrogent

Seulement deux nominations pour l’Olympique Lyonnais aux trophées UNFP 2026. Une faible représentation qui contraste avec la dynamique du club en Ligue 1.

La liste des nommés aux Trophées UNFP a été dévoilée ce jeudi 30 avril. Et malgré sa 3e place en championnat, Olympique Lyonnais apparaît en retrait, avec une présence limitée dans les différentes catégories.

Côté Ligue 1, un seul joueur lyonnais figure parmi les nommés : Dominik Greif, sélectionné dans la catégorie des meilleurs gardiens. Il sera en concurrence avec notamment Hervé Koffi ou Brice Samba.

Sur le banc, Paulo Fonseca est nommé parmi les meilleurs entraîneurs, aux côtés de Luis Enrique ou Pierre Sage.

En revanche, plusieurs cadres lyonnais brillent par leur absence. Le capitaine Corentin Tolisso, pourtant performant cette saison, ne figure pas parmi les nommés pour le titre de meilleur joueur, une catégorie dominée par des joueurs du Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé, Vitinha ou Nuno Mendes.

Même constat pour Moussa Niakhaté ou encore le jeune Afonso Moreira, absents des différentes listes.

Un (ex) Lyonnais pourrait toutefois être récompensé : Rayan Cherki est nommé dans la catégorie du meilleur joueur français évoluant à l’étranger, aux côtés de Michael Olise ou Kylian Mbappé.

Chez les féminines, OL Lyonnes pourrait en revanche tirer son épingle du jeu. Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay sont en lice pour le trophée de meilleure joueuse, tandis que Christiane Endler et Lily Yohannes sont également nommées pour meilleure gardienne et meilleur espoir.

La cérémonie se tiendra le 11 mai au Palais Brongniart. Reste à voir si le palmarès final corrigera, ou non, cette représentation jugée limitée côté lyonnais.