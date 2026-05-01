1er mai à Lyon : entre 6 500 et 12 000 manifestants, tensions et interpellations

La mobilisation syndicale du 1er mai a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Lyon. Le cortège a été ponctué de tensions avec les forces de l’ordre et de plusieurs interpellations.

Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce vendredi 1er mai à Lyon à l’appel des organisations syndicales. Selon les estimations, la mobilisation a réuni entre 6 500 participants d’après la préfecture et jusqu’à 12 000 selon les organisateurs, soit un niveau comparable, voire légèrement supérieur à celui de l’an dernier.

Le cortège, organisé à l’occasion de la Fête du Travail, s’est articulé autour de revendications sociales, notamment sur les salaires et le pouvoir d’achat, mais aussi de prises de position sur les conflits internationaux et les enjeux démocratiques.

Le défilé a toutefois été marqué par plusieurs tensions en marge du parcours. Des affrontements ponctuels ont opposé des groupes de manifestants aux forces de l’ordre, entraînant des interruptions temporaires de la progression du cortège. Les incidents sont restés limités, avec peu de dégradations constatées.

Au total, quatre personnes ont été interpellées. Deux d’entre elles sont soupçonnées de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations, ainsi que de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de dissimulation du visage. Une autre a été arrêtée après avoir dégradé la statue de Louis XIV, place Bellecour, en possession de fumigènes. Une quatrième personne a été interpellée pour port de mortiers d’artifice et jets de projectiles en direction des forces de l’ordre.

Malgré ces incidents, la manifestation s’est globalement déroulée sans heurts majeurs, dans une ambiance mêlant revendications sociales et messages politiques plus larges, notamment en lien avec les conflits internationaux.