Lyon : la Ville consulte sur l’avenir de la rue Grenette, en plein désaccord avec la Métropole

Alors que la Métropole envisage un retour des voitures, la Ville de Lyon lance une concertation citoyenne pour défendre l’actuelle organisation de la rue Grenette.

Nouveau front politique en Presqu’île. À Lyon, la municipalité ouvre ce jeudi 30 avril une consultation sur le devenir de la rue Grenette, au cœur d’un désaccord avec la Métropole de Lyon.

Depuis l’été 2025, cet axe a été réaménagé dans le cadre du projet "Presqu’île à vivre" et de la zone à trafic limité (ZTL). La circulation automobile y a été fortement réduite au profit des bus, taxis et mobilités douces. Selon la Ville, environ 90 000 usagers quotidiens empruntent désormais les transports en commun sur cet axe, contre près de 10 000 voitures auparavant.

Mais cette organisation pourrait être remise en cause. Le nouvel exécutif métropolitain dirigé par Véronique Sarselli étudie la possibilité de rouvrir la rue à la circulation automobile. Une hypothèse qui relance le débat sur la place de la voiture en centre-ville.

Dans ce contexte, le maire Grégory Doucet cherche à appuyer sa position en sollicitant directement les habitants. Un questionnaire en ligne est accessible jusqu’au 30 mai pour recueillir avis, usages et attentes sur les aménagements actuels.

Officiellement, il s’agit de "permettre à chacun de s’exprimer". En toile de fond, la démarche s’inscrit aussi dans un rapport de force politique entre la Ville et la Métropole, qui conserve toutefois la compétence décisionnelle sur cet axe structurant.

Au-delà du cas de la rue Grenette, c’est une nouvelle fois la question de l’équilibre entre voiture, transports collectifs et mobilités douces qui se retrouve au cœur du débat lyonnais.