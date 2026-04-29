"Un gâteau culte" : le Mont d’Or de la Maison Sève fête ses 35 ans à Lyon

Créée en 1991, la pâtisserie emblématique de la Maison Sève célèbre son anniversaire avec une opération spéciale dans toute la métropole lyonnaise.

C’est une madeleine de Proust pour de nombreux Lyonnais. À Lyon, le Mont d’Or de la Maison Sève fête ses 35 ans. Une longévité rare pour une pâtisserie devenue, au fil des années, l’une des signatures les plus reconnues de la maison.

Créé en 1991 par Richard Sève, ce gâteau au chocolat au lait et à la noisette s’est imposé comme une référence locale. Pensé dès l’origine comme un dessert « gourmand, structuré et intemporel », il a su traverser les générations sans perdre de son identité.

Sa recette repose sur une construction précise : une dacquoise noisette, un croustillant praliné, une ganache au chocolat au lait, une chantilly montée à la main et une plaque croquante. Un assemblage technique qui nécessite plus de deux jours de fabrication.

Au cœur du produit, un chocolat au lait spécifique, élaboré à partir de fèves brésiliennes issues de la fazenda Léolinda. Celles-ci sont travaillées à Lyon selon une méthode dite "bean-to-bar", qui consiste à maîtriser l’ensemble du processus, de la fève à la tablette.

Au-delà des ingrédients, la Maison Sève revendique un savoir-faire artisanal, avec de nombreuses étapes réalisées à la main, notamment le montage de la chantilly ou le pochage.

Pour célébrer cet anniversaire, une opération spéciale est prévue. Le samedi 16 mai, 100 Mont d’Or seront offerts dans chacune des huit boutiques de la métropole, dans la limite des stocks disponibles.

Proposé en format individuel ou familial, le gâteau continue de séduire, oscillant entre plaisir du quotidien et dessert de célébration.

À travers ce produit emblématique, la Maison Sève met en avant une certaine vision de la pâtisserie : exigence des matières premières, précision technique et attachement à un savoir-faire artisanal profondément ancré dans la tradition lyonnaise.