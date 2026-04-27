Week-end noir à la gare de Lyon : aucun train pendant trois jours, fortes perturbations pour les Lyonnais

Du 30 avril au 3 mai, la gare de Lyon à Paris sera totalement fermée pour travaux. Un week-end de fortes perturbations en perspective pour les voyageurs au départ ou à destination de Lyon.

Un week-end sous tension pour les voyageurs. Du jeudi 30 avril à 20h30 jusqu’au dimanche 3 mai à 14h, la Gare de Lyon sera totalement fermée au trafic ferroviaire. Aucun train ne pourra y arriver ni en partir, en raison d’importants travaux de modernisation du réseau.

Une interruption rare, qui aura des conséquences directes pour les usagers lyonnais. Les trains reliant Lyon à la capitale ne desserviront plus leur terminus habituel. Dès jeudi soir, les circulations seront progressivement déviées vers d’autres gares parisiennes, avant un arrêt complet du trafic à partir du vendredi 1er mai.

Les TGV de la SNCF seront redirigés vers plusieurs points en Île-de-France. Parmi les principales alternatives : les gares de Montparnasse, de l’Est ou encore l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. D’autres terminus comme Marne-la-Vallée, Versailles-Chantiers ou Pont de Rungis sont également prévus.

Cette réorganisation s’accompagne d’une forte réduction de l’offre. Seuls un peu plus de la moitié des TGV devraient circuler durant ce long week-end, ce qui risque d’entraîner une saturation des trains maintenus.

Les liaisons assurées par Trenitalia sont également impactées. Plusieurs trajets sont supprimés, et les trains conservés verront, pour la plupart, leur terminus déplacé vers Marne-la-Vallée.

Dans ce contexte, les voyageurs sont invités à anticiper leurs déplacements. Vérifier son billet, sa gare de départ ou d’arrivée et les éventuels changements de dernière minute devient indispensable.