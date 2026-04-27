Métropole de Lyon : plusieurs fusillades en une nuit, un suspect interpellé

Des tirs ont visé plusieurs quartiers de l’agglomération lyonnaise dans la nuit de samedi à dimanche. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la répétition des faits inquiète.

Une nouvelle nuit sous tension dans la métropole de Lyon. Plusieurs fusillades ont été signalées entre 2h40 et 4h15 dans différentes communes, notamment à Vénissieux, Décines-Charpieu et Villeurbanne.

Aux Minguettes, à Vénissieux, des tirs ont été entendus rue Georges Lyvet. À Décines-Charpieu, des détonations ont retenti rue Sully, un secteur déjà touché la veille par des coups de feu. Enfin, à Villeurbanne, c’est rue Joliot-Curie que des tirs ont été signalés.

Le mode opératoire interpelle les enquêteurs : plusieurs rafales ont visé directement des façades d’immeubles et des entrées d’habitation. Des projectiles ont même traversé des logements occupés. Malgré la violence des faits, aucun blessé n’est à déplorer à ce stade.

À Villeurbanne, un équipage de la BAC Centre est rapidement intervenu. Une course-poursuite s’est engagée avec un individu circulant en trottinette électrique, porteur d’une arme longue et d’une arme de poing. Le suspect a finalement été interpellé sans incident.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué "le sang-froid et la réactivité" des policiers engagés.

De son côté, le syndicat Alliance Police Nationale alerte sur une situation qui se dégrade. S’il souligne le professionnalisme des forces de l’ordre, il évoque une "réalité préoccupante" face à la répétition des fusillades.

Le syndicat réclame notamment des renforts humains, estimant qu’il manque encore 300 gardiens de la paix dans l’agglomération. "Des renforts pérennes apparaissent aujourd’hui indispensables", insiste-t-il.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de ces tirs et d’éventuels liens entre les différents faits.