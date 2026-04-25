OL-Auxerre : Lyon se fait peur mais assure l’essentiel (3-2)

Dominateur pendant une grande partie du match, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face à Auxerre (3-2) malgré une fin de rencontre sous haute tension.

Ils ont maîtrisé… puis tremblé. L’Olympique Lyonnais s’est imposé face à AJ Auxerre (3-2) lors de cette 31e journée de Ligue 1, au terme d’un match à deux visages.

Dès les premières minutes, les Lyonnais ont pris le contrôle des opérations. Pressing haut, possession maîtrisée, occasions : la domination était nette. Elle s’est concrétisée à la 19e minute grâce à Roman Yaremchuk, opportuniste au premier poteau sur un centre précis d’Abner Vinícius (1-0).

Mais contre le cours du jeu, Auxerre a su revenir. Sur un coup de pied arrêté mal négocié par la défense lyonnaise, les visiteurs ont égalisé à la 34e minute (1-1), profitant d’un cafouillage dans la surface. Juste avant la pause, Endrick a bien failli redonner l’avantage à l’OL, mais sa frappe enroulée a trouvé le poteau.

Au retour des vestiaires, Lyon a remis la main sur le match. L’entrée de Corentin Tolisso s’est révélée décisive. Le milieu lyonnais a d’abord redonné l’avantage aux siens d’une reprise du pied droit sur un centre d’Ainsley Maitland-Niles (66e, 2-1), avant de délivrer une passe parfaite pour le doublé de Yaremchuk (71e, 3-1).

À ce moment-là, le match semblait plié. Mais la fin de rencontre a totalement changé de scénario. À la 88e minute, Auxerre a réduit l’écart par Okoh, relançant complètement le suspense (3-2).

Les dernières minutes ont été étouffantes. Avec un long temps additionnel, les Auxerrois ont poussé jusqu’au bout, multipliant les situations dangereuses. Solidaire, l’OL a résisté, repoussant notamment un dernier corner brûlant dans les ultimes secondes.

Au final, Lyon s’impose et enchaîne une troisième victoire précieuse. Mais ce succès, acquis dans la douleur, rappelle que rien n’est jamais simple pour les hommes de Paulo Fonseca.