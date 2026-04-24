+400 % pour les frais de Grégory Doucet : le maire de Lyon fait polémique

Le maire de Lyon a fait voter une forte augmentation du plafond de ses frais de représentation. Une décision qui suscite de vives critiques.

La polémique enfle à Lyon. Lors du conseil municipal du 23 avril, Grégory Doucet a fait adopter une hausse de ses frais de représentation, désormais fixés à 15 000 euros par an contre 3 000 auparavant, soit une augmentation de 400 %.

Cette enveloppe couvre notamment les dépenses de restauration, de déplacement, de communication ou encore certaines tenues liées à la fonction.

Dans l’opposition, la réaction ne s’est pas fait attendre. Jean-Michel Aulas dénonce une "augmentation outrancière et indécente". Son groupe proposait de limiter ce plafond à 3 500 euros, sans succès.

La majorité écologiste assume ce choix. La première adjointe Audrey Hénocque estime ce montant "raisonnable" pour une ville de cette taille, précisant qu’il s’agit d’un plafond non systématiquement atteint.

Un argument qui interroge : entre 2020 et 2025, le maire n’avait utilisé qu’un peu plus de 4 000 euros au total.

Pour répondre aux critiques, l’exécutif promet davantage de transparence, avec une publication annuelle des dépenses sur le site de la Ville.

Malgré ces engagements, cette décision alimente déjà une controverse politique autour du début du nouveau mandat municipal.