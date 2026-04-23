"J’ai vraiment hâte de rejoindre cette équipe" : Philippe Boher nommé directeur sportif du LOU Rugby

Le LOU Rugby annonce l’arrivée de Philippe Boher comme directeur sportif à partir de la saison prochaine, avec pour mission de structurer l’ensemble de la filière du club.

C’est un renfort d’expérience pour le LOU Rugby. Le club lyonnais officialise la nomination de Philippe Boher au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions dès la saison prochaine, avec un rôle central dans l’organisation du projet sportif.

Âgé de 56 ans, l’ancien troisième ligne dispose d’un parcours solide dans le rugby français. Il a notamment entraîné l’USAP à deux reprises avant de rejoindre la Fédération française de rugby, où il a travaillé au sein de la Direction technique nationale.

Ces dernières années, il a encadré plusieurs équipes de France jeunes, jusqu’au groupe France U20 développement. Il y a notamment côtoyé plusieurs joueurs aujourd’hui passés par le centre de formation du LOU.

Sa mission à Lyon est clairement définie : structurer et renforcer la filière sportive, du centre de formation jusqu’à l’équipe professionnelle. Il devra notamment fluidifier les liens entre les différentes composantes du club et poser un cadre commun.

Pour Marc-Antoine Ginon, cette arrivée doit permettre de franchir un cap : "Il va nous apporter beaucoup d’expertise […] et renforcer nos choix sportifs à l’avenir."

Philippe Boher, de son côté, se projette déjà : "Le LOU Rugby est une très belle institution […] J’ai vraiment hâte de rejoindre cette équipe."

Son arrivée s’inscrit dans une volonté plus large du club de consolider son organisation et de poursuivre son développement sur des bases durables.

Avec ce recrutement, le LOU Rugby mise sur un profil expérimenté pour structurer son projet… et renforcer sa compétitivité à moyen terme.