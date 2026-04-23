Le retour du plus grand mâchon de Lyon : un record en 2026 ?

Après une pause en 2025, le Grand Mâchon revient à Lyon le 30 mai 2026 avec une ambition : réunir jusqu’à 2 500 participants au Matmut Stadium.

Le rendez-vous est donné dès l’aube. À Lyon, le Grand Mâchon fera son grand retour le 30 mai 2026 au Matmut Stadium, après une année d’interruption. Et cette sixième édition pourrait battre un record de fréquentation, avec 2 500 convives attendus.

Inspiré de la tradition lyonnaise du mâchon — ces repas matinaux copieux hérités du monde ouvrier — l’événement s’impose depuis 2018 comme un rendez-vous gastronomique et convivial. Lors de la dernière édition en 2024, 1 600 participants avaient répondu présent.

Au programme cette année : terrine en entrée, saucisson lentilles en plat, avant de terminer par un Saint-Marcellin et une tarte au sucre. Le tout dans une ambiance festive, animée par un orchestre et un DJ, avec huit producteurs locaux mobilisés pour l’occasion.

Au-delà du plaisir de la table, l’événement conserve une dimension solidaire. Les bénéfices seront reversés à plusieurs associations, dont ASAP for children, Un Petit bagage d’amour et À Vélo sans âge.

La billetterie ouvrira le 28 avril à 10h, avec un tarif fixé à 35 euros. Un engouement attendu : en 2024, les places s’étaient écoulées en seulement quatre minutes.