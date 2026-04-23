Le Musée des Tissus de Lyon bientôt rouvert au public, découvrez quand

Fermé au public, le Musée des Tissus de Lyon rouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Biennale d’art contemporain 2026.

Un retour très attendu. À Lyon, le Musée des Tissus et des Arts décoratifs sera exceptionnellement ouvert au public lors de la prochaine Biennale d’art contemporain de Lyon, prévue du 19 septembre au 13 décembre 2026.

Fermé depuis plusieurs années, ce lieu emblématique du patrimoine lyonnais s’inscrit dans le parcours de cette 18e édition, qui investira différents sites de la métropole. L’occasion pour le public de redécouvrir un bâtiment chargé d’histoire, mais aussi l’une des plus importantes collections textiles au monde.

À travers cette participation, les organisateurs entendent créer un dialogue entre art contemporain et patrimoine, en intégrant des lieux habituellement fermés ou peu accessibles. Une manière aussi de remettre en lumière ce musée, longtemps au cœur de la vie culturelle lyonnaise.

Propriétaire du site, la Région Auvergne-Rhône-Alpes affiche une ambition claire : rendre la culture plus accessible et valoriser cet héritage unique. Cette ouverture exceptionnelle s’inscrit dans une réflexion plus large autour de l’avenir du musée, dont la rénovation est régulièrement évoquée.

À terme, l’objectif est de redonner une nouvelle dynamique à l’établissement, en modernisant ses espaces et en renforçant son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.

En attendant cette transformation, la Biennale offrira une parenthèse rare : celle de pouvoir franchir à nouveau les portes d’un lieu emblématique, au croisement de l’histoire, de l’art et du savoir-faire lyonnais.