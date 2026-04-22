Shopping, food : du renouveau au centre Confluence en mai

Le centre commercial Confluence poursuit sa transformation avec l’arrivée de nouvelles enseignes et plusieurs ouvertures exceptionnelles en mai.

Le centre commercial de Confluence continue de se renouveler à Lyon. Dès le mois de mai, plusieurs enseignes vont enrichir l’offre, entre shopping, restauration et loisirs.

Côté mode, Bershka viendra compléter une offre déjà dense, en ciblant une clientèle jeune et urbaine. De son côté, Pandora ouvrira une boutique dédiée à ses créations personnalisables, particulièrement prisées. À plus long terme, Adidas est également attendu, confirmant la volonté du centre de s’appuyer sur des enseignes internationales fortes.

La restauration constitue un autre axe de développement. Plusieurs enseignes doivent ouvrir dans les prochains mois, parmi lesquelles O’Tacos, Au Bureau ou encore Chik’Chill, positionné sur une offre autour du poulet. À cela s’ajoute Nougat Chabert & Guillot, qui apportera une note plus traditionnelle et artisanale.

Le pôle loisirs n’est pas en reste. Les concepts oVRdoze, spécialisé dans la réalité virtuelle, et Flashback Studio, dédié à la danse, vont être relocalisés au sein du centre, avec des espaces repensés pour séduire un public plus large et renouveler l’expérience proposée aux visiteurs.

Autre nouveauté notable : le centre prévoit plusieurs ouvertures exceptionnelles les 8, 14 et 25 mai, de 10h à 20h. Une manière d’accompagner ces évolutions et de capter une fréquentation plus importante sur des périodes habituellement creuses.

Avec ces nouveautés, Confluence confirme sa stratégie : diversifier son offre pour rester une destination majeure de la métropole lyonnaise.