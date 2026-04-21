Lyon candidate pour accueillir les demi-finales du Top 14 !

La Métropole de Lyon a officiellement déposé sa candidature pour accueillir les demi-finales du Top 14 sur plusieurs saisons à partir de 2027.

Le rugby pourrait faire son retour en grand à Lyon. La Métropole de Lyon a officiellement candidaté pour accueillir les demi-finales du Top 14 sur plusieurs saisons à partir de 2027. Le dossier a été transmis à la Ligue nationale de rugby.

La candidature porte sur les saisons 2027-2028 et 2028-2029, avec une option pour 2029-2030. Les rencontres se dérouleraient au Groupama Stadium de Décines, déjà habitué aux grands événements sportifs.

Le projet est porté conjointement par la Métropole et la Ville de Lyon, en lien avec OL Groupe, gestionnaire du stade. L’objectif : renforcer l’attractivité du territoire en accueillant des événements d’envergure nationale.

Capitaliser sur les précédents succès

La candidature s’appuie notamment sur l’expérience récente de Lyon dans l’accueil de grandes compétitions, comme la Coupe du monde de rugby 2023 ou les demi-finales du Top 14 en 2025. "Nous souhaitons faire valoir notre grande expérience en matière d’accueil", souligne la présidente de la Métropole Véronique Sarselli.

Même enthousiasme côté Ville : "Lyon réaffirme son engagement en faveur des grandes manifestations sportives", ajoute le maire Grégory Doucet.

La candidature reste valable jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle la Ligue nationale de rugby doit se prononcer. Si elle est retenue, Lyon confirmerait un peu plus son statut de place forte de l’événementiel sportif en France.