Nutella met l’Auvergne-Rhône-Alpes à l’honneur avec une édition collector

La marque Nutella lance une nouvelle édition de sa campagne "Bonjour de France", avec des pots illustrés mettant en avant les régions, dont l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Un pot… et un peu de territoire dedans. La marque Nutella dévoile une nouvelle édition de sa campagne "Bonjour de France", avec une série de pots collectors inspirés des régions françaises.

Parmi elles, l’Auvergne-Rhône-Alpes, mise en avant à travers une illustration du Puy de Dôme. Avec des vrais morceaux de Laurent Wauquiez dedans ?

Pour cette édition 2026, la direction artistique a été confiée à l’illustratrice française Gwladys Morey. Son style coloré et minimaliste donne vie aux symboles régionaux, transformés en visuels aux accents pop art.

Au total, 14 régions françaises sont représentées sur ces pots en édition limitée.

Une recette locale… revisitée

Au dos du pot, une touche gourmande : une recette inspirée du territoire. Pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, il s’agit de pancakes à la farine de châtaigne, revisités avec Nutella. Une manière pour la marque de relier identité régionale et moment du petit-déjeuner.

Avec cette campagne, Nutella poursuit une stratégie déjà installée : multiplier les éditions limitées pour créer l’événement. Ces packs collectors sont devenus des objets recherchés, autant pour leur design que pour leur dimension affective.

Entre marketing et ancrage local, Nutella continue de jouer sur la corde régionale… jusque sur les tables du petit-déjeuner.