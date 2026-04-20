Future baignade à la Confluence à Lyon : votre avis compte

La Ville de Lyon lance une concertation pour son projet de baignade urbaine à Confluence, avant une ouverture envisagée en 2027.

Et si Lyon retrouvait le goût de la baignade en pleine ville ? Avant de concrétiser son projet à la Confluence, la Ville de Lyon lance une large consultation auprès des habitants.

Depuis ce lundi 20 avril, riverains et usagers sont invités à donner leur avis sur ce futur espace, dont l’ouverture est envisagée à l’été 2027.

Le projet prévoit l’aménagement d’une zone de baignade d’environ 1 500 m² dans la darse de la Confluence. Deux espaces distincts sont envisagés : une zone ludique ouverte au grand public et des lignes d’eau dédiées à la nage.

Pour affiner le dispositif, la Ville mise sur la participation. Un questionnaire en ligne est accessible jusqu’au 31 mai, complété par des ateliers et des balades exploratoires dans les semaines à venir.

Objectif : recueillir attentes, usages et éventuelles inquiétudes autour de ce projet encore en construction.

Derrière cette initiative, un enjeu clair : adapter la ville aux épisodes de chaleur de plus en plus fréquents. En complément des piscines, Lyon veut développer de nouveaux lieux de fraîcheur, tout en renouant avec ses cours d’eau.

"Nous offrons avec ce projet un nouveau lieu de baignade en eau naturelle, pensé avec les habitants", souligne le maire Grégory Doucet.

Les contributions seront analysées dans les prochains mois, avec une restitution attendue à l’automne.

Avant même son ouverture, la future baignade de Confluence commence donc à prendre forme… avec les Lyonnais.