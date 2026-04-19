Paris surpris : Lyon frappe fort au Parc

L’Olympique lyonnais a réalisé un exploit retentissant en s’imposant sur la pelouse du PSG (1-2). Un succès qui propulse les Rhodaniens à la 3e place.

C’est un coup parfait. En déplacement au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais a signé l’exploit du week-end en faisant tomber le Paris Saint-Germain (1-2), dimanche soir.

Un succès aussi précieux qu’inattendu, dans un contexte favorable après les faux pas de ses concurrents directs. Et Lyon n’a pas tardé à saisir sa chance.

Dès la 6e minute, Endrick ouvre le score après un cafouillage dans la surface, profitant d’une hésitation de la défense parisienne pour tromper Matvey Safonov avec l’aide du poteau. Le ton est donné.

L’OL ne s’arrête pas là. À la 18e minute, sur une contre-attaque éclair, Afonso Moreira double la mise après un pressing efficace d’Endrick. Paris est sonné.

Le PSG tente de réagir, mais tombe sur un Dominik Greif en état de grâce. Le portier lyonnais repousse notamment un penalty de Gonçalo Ramos, confirmant sa forme exceptionnelle.

En seconde période, Luis Enrique lance ses cadres pour inverser la tendance. Mais malgré la pression, la défense lyonnaise tient bon. Ousmane Dembélé trouve la barre, Khvicha Kvaratskhelia multiplie les offensives… réduisant finalement l'écart dans le temps additionnel (1-2).

Solides, disciplinés et réalistes, les hommes de Paulo Fonseca gèrent leur avance jusqu’au bout.

Avec cette victoire, Lyon grimpe à la 3e place, relançant totalement sa fin de saison. Prochain défi : confirmer à domicile face à Auxerre, pour ne pas gâcher ce succès de prestige.