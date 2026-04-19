Rallye Rhône-Charbonnières : le scénario fou de 2026

Raphaël Astier a signé sa première victoire en championnat de France au Rallye Rhône-Charbonnières, après une remontée spectaculaire face à Yoann Bonato.

Il a longtemps tourné autour, il a fini par l’attraper. Sur les routes du Rallye Rhône-Charbonnières, Raphaël Astier a décroché samedi sa première victoire en championnat de France, au terme d’un scénario renversant.

Le pilote ardéchois, associé à son copilote Denis Giraudet, a construit son succès dans la difficulté. Au départ de la deuxième journée, il comptait près de neuf secondes de retard sur le duo Yoann Bonato – Benjamin Boulloud, solide leader jusque-là.

La matinée reste indécise. Les deux équipages se rendent coup pour coup, jusqu’à se retrouver à égalité parfaite après l’ES9, malgré une frayeur pour Bonato avant la pause.

C’est dans l’après-midi que tout bascule. Sous une chaleur marquée, Astier hausse le rythme. Il grignote, dépasse, puis creuse l’écart au fil des spéciales, imposant un tempo que ses concurrents ne parviennent plus à suivre.

Au terme des 200 kilomètres chronométrés, sa Porsche 992 s’impose avec huit secondes d’avance. Une performance d’autant plus marquante qu’aucune Porsche ne s’était imposée sur cette épreuve depuis 1982.

Derrière lui, Yoann Bonato conserve la tête du championnat. Mais ce week-end, c’est bien Raphaël Astier qui a marqué les esprits… et franchi un cap dans sa carrière.