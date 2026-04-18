Top 14 : Clermont écrase le LOU sans trembler

Malgré une première période encourageante, le LOU Rugby a été largement dominé à Clermont (41-23), subissant la loi d’une ASM irrésistible après la pause.

Le rêve n’a duré qu’une mi-temps. En déplacement sur la pelouse de l’ASM Clermont Auvergne, le LOU Rugby a fini par céder lourdement (41-23), samedi au stade Marcel-Michelin.

Pourtant, les Lyonnais avaient parfaitement lancé leur match. Solides et appliqués, ils ouvraient le score grâce à Guillaume Marchand (24e), avant de prendre l’avantage juste avant la pause par Léo Berdeu (10-13). À cet instant, le LOU pouvait croire à l’exploit.

Mais tout a basculé au retour des vestiaires.

Dès la 48e minute, Baptiste Jauneau relance Clermont. Derrière, la machine auvergnate s’emballe. Pita-Gus Sowakula, Killian Tixeront, Thomas Ceyte puis Marcos Kremer franchissent tour à tour la ligne, transformant la rencontre en démonstration.

Dépassé physiquement, le LOU ne parvient plus à suivre le rythme. Les changements n’y font rien : Clermont déroule et creuse irrémédiablement l’écart.

En toute fin de match, Jiuta Wainiqolo sauve l’honneur, mais l’addition est déjà lourde.

Avec cette défaite, Lyon manque une occasion de se rapprocher du haut du tableau et reste englué dans le ventre mou du Top 14.

Prochain rendez-vous : la réception de Castres à Gerland, avec l’obligation de réagir.