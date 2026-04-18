Lyon : un “6-7 géant” envahit la place Bellecour

Une centaine de personnes se sont réunies place Bellecour à Lyon pour reproduire le phénomène viral “6-7”. Une vidéo qui cartonne sur les réseaux.

Un rassemblement aussi absurde que viral. Ce vendredi 17 avril, la place Bellecour s’est transformée en terrain de jeu pour une trend venue tout droit des réseaux sociaux : le “6-7”.

À l’origine de cette scène improbable, le duo Marrant Club, composé de Tom Liogier et Théo Sabadel. Leur idée : réunir un maximum de personnes pour reproduire ce geste devenu viral — mains en position de “balance” et cris de “six seven”, sans véritable explication.

Résultat : près d’une centaine de participants réunis au pied de la statue de Louis XIV pour un “6-7” géant. Une performance inutile… mais redoutablement efficace en ligne.

La vidéo publiée dans la foulée a explosé les compteurs, avec plus d’un million de vues sur Instagram en moins de 24 heures, et près de 500 000 sur TikTok.

Le tout assumé avec une bonne dose d’autodérision. Tom Liogier lui-même s’est amusé à tourner en dérision le phénomène, ironisant sur une génération capable de transformer “juste un chiffre” en événement viral.

Un buzz éclair, qui ne changera pas le monde… mais qui confirme, une fois de plus, la puissance des tendances nées sur les réseaux.