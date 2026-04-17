Lyon : le tunnel de Fourvière fermé plusieurs week-ends, découvrez quand

Le tunnel de Fourvière et plusieurs grands axes lyonnais seront fermés à la circulation sur quatre week-ends en mai, en raison de travaux d’ampleur.

Les automobilistes lyonnais vont devoir s’adapter. À Lyon, plusieurs axes majeurs, dont le tunnel de Fourvière, seront totalement fermés à la circulation sur quatre week-ends en mai.

Dans le détail, les coupures sont prévues du 7 au 11 mai, du 13 au 18 mai, du 22 au 26 mai et du 29 mai au 1er juin. À chaque fois, la circulation sera interrompue du soir jusqu’au lundi matin.

Les restrictions concernent un large périmètre : les axes M6/M7 entre Valvert et le centre de Lyon, ainsi qu’une partie de l’A7 entre Pierre-Bénite et Saint-Fons, dans le sens Paris-Marseille.

Derrière ces fermetures, un objectif : concentrer plusieurs chantiers en même temps pour limiter leur durée globale. Au programme, la réparation du viaduc de Pierre-Bénite, la maintenance du tunnel de Fourvière et des travaux dans les trémies de Perrache.

Le tunnel sera entièrement à l’arrêt, de jour comme de nuit, afin d’enchaîner les opérations sans interruption, notamment pour permettre le séchage des matériaux.

Conséquence directe : des déviations seront mises en place, avec un contournement conseillé par l’est via l’A46 ou la N346. Mais malgré ces aménagements, des ralentissements sont à prévoir.

Ces travaux s’inscrivent dans la dernière phase d’un chantier lancé en 2025. D’ici là, mieux vaut anticiper ses déplacements… ou éviter le secteur.