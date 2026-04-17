À Lyon, un rouleau médiéval géant enfin visible

Les Archives du Rhône exposent un document médiéval exceptionnel : un rouleau de 33 mètres datant de 1367, issu de l’abbaye de l’Île-Barbe.

Un document hors norme s’apprête à sortir de l’ombre. À Lyon, les Archives du Rhône et de la métropole de Lyon dévoilent un cartulaire médiéval spectaculaire : un rouleau de 33 mètres datant de 1367.

Par sa taille d’abord, l’objet impressionne. Composé de 43 peaux de parchemin cousues entre elles, il atteint plus de dix kilos et figure parmi les plus longs rouleaux conservés en France. Un format rare, qui témoigne de pratiques administratives spécifiques au Moyen Âge.

Ce document provient de l’abbaye de l’Île-Barbe, autrefois institution religieuse majeure du territoire. Il recense notamment les possessions et l’organisation de l’abbaye, offrant un éclairage précieux sur la société médiévale.

Longtemps conservé à l’abri, le rouleau a récemment bénéficié d’une restauration minutieuse. Un travail qui permet aujourd’hui sa présentation au public, dans des conditions adaptées.

Il sera exposé du 23 au 25 avril, en accès libre, avec des temps de médiation pour accompagner les visiteurs. Une conférence est également prévue le 23 avril en soirée, afin de mieux comprendre le contexte de sa création et les techniques de restauration employées.

À travers cette exposition, les Archives lyonnaises mettent en lumière un patrimoine exceptionnel, à la fois objet historique et prouesse de conservation.