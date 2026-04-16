Lyon : Action ouvre un magasin de 990 m² et recrute

L’enseigne discount Action ouvre un nouveau magasin dans le quartier Berthelot à Lyon. Une implantation qui confirme son expansion locale.

Le discount continue de s’implanter à Lyon. L’enseigne Action a ouvert un troisième magasin dans la ville, cette fois dans le quartier Berthelot.

Depuis le 16 avril, les clients peuvent découvrir ce nouveau point de vente de 990 m², ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h. Au total, 24 salariés y travaillent, renforçant l’ancrage local de la marque.

Avec cette ouverture, Action poursuit sa stratégie de maillage du territoire, portant à 917 le nombre de ses magasins en France.

Sur place, les clients retrouvent le concept bien rodé de l’enseigne : près de 6000 produits répartis dans 14 univers, allant de la maison au bricolage, en passant par les jouets ou l’alimentaire. L’argument phare reste le prix, avec une large majorité d’articles vendus à moins de 2 euros et un renouvellement constant des rayons.

En parallèle, le groupe met en avant ses engagements environnementaux, notamment avec la généralisation de l’éclairage LED, la suppression du gaz dans ses magasins et un contrôle renforcé sur certaines matières premières.

Avec cette nouvelle adresse, Action confirme sa progression à Lyon, misant sur une offre accessible pour séduire un public toujours plus large.