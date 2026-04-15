A Clermont, le LOU peut briser une série vieille de 60 ans

En déplacement à Clermont, le LOU Rugby peut signer une victoire historique. Les Lyonnais n’ont plus gagné en Auvergne depuis plus de 60 ans.

Un défi de taille… et une occasion rare. Le LOU Rugby se déplace ce samedi à Clermont pour la 21e journée de Top 14, avec en ligne de mire un exploit qui marquerait l’histoire du club.

Car les Lyonnais ne se sont plus imposés en Auvergne depuis 1963. Un succès sur la pelouse de l’ASM Clermont Auvergne aurait donc une portée symbolique forte.

Actuellement 12e avec 44 points, le LOU reste en embuscade dans un classement extrêmement serré. Clermont, 6e, ne compte que huit longueurs d’avance. De quoi nourrir des ambitions, même si le défi s’annonce relevé face à l’une des meilleures attaques du championnat.

En conférence de presse ce mercredi 15 avril, l’entraîneur Karim Ghezal a insisté sur la nécessité de rester au contact : "L’objectif, c’est d’arriver dans les dix dernières minutes avec un match serré".

Un scénario crédible au vu de la dynamique lyonnaise. Sur leurs cinq dernières sorties, les joueurs du LOU affichent un bilan encourageant avec trois victoires et une seule défaite. "Le contenu est bien meilleur", confirme le capitaine Sam Simmonds.

En face, Clermont alterne le bon et le moins bon, malgré un potentiel offensif reconnu. Les Auvergnats restent d’ailleurs sur deux revers en championnat, et avaient lourdement chuté à l’aller à Lyon (43-24).

Au-delà du résultat, cette rencontre sera aussi marquée par une première : l’arbitrage sera confié à l’Écossaise Hollie Davidson, une première dans l’histoire du Top 14.

Entre enjeu sportif et symbole, le LOU a donc rendez-vous avec son histoire. Reste à savoir s’il saura saisir cette opportunité.