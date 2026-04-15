Près de Lyon, ce site insolite rappelle le Palais idéal du facteur Cheval

Site emblématique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le jardin de rocailles de l’Ermitage vient de rouvrir ses portes. Restauré récemment, ce lieu unique mêle patrimoine, panorama et curiosité artistique.

Perché dans les monts d’Or, à quelques minutes de Lyon, le site de l’Ermitage du mont Cindre s’impose comme l’un des lieux les plus singuliers du territoire. Propriété de la commune, il offre un panorama exceptionnel sur la métropole lyonnaise et ses environs.

L’histoire de l’Ermitage remonte au XIVe siècle, avec la construction d’une chapelle par un ermite. Mais c’est au XIXe siècle que le lieu prend une dimension unique.

À partir de 1878, le frère Damidot entreprend la création d’un jardin de rocailles entièrement façonné à la main : grottes, niches, bassins, belvédère culminant à 12 mètres… Un ensemble spectaculaire inspiré, selon le dossier, d’une imagination foisonnante et d’un travail artisanal minutieux.

Une restauration récente

Le site a bénéficié d’une restauration d’ampleur entre 2021 et 2023, visant à lui redonner son éclat d’origine.

La municipalité souhaite désormais en faire un lieu ouvert à tous les publics, dédié à la découverte et à la transmission et vivant, avec animations et visites.

Aujourd’hui, l’Ermitage comprend une chapelle en pierres dorées décorée d’une fresque de Louis Touchagues, un jardin potager et surtout le jardin de rocailles, avec son belvédère offrant une vue à 360° sur Lyon et jusqu’à cinq départements.

Fermé durant l’hiver, le site rouvre jusqu'au 25 octobre 2026 :

• les mercredis pendant les vacances scolaires ;

• les week-ends, de 14h30 à 17h.

Les visites sont uniquement guidées sur réservation, avec des tarifs allant de 4 à 8 euros selon les publics.

En 2025, plus de 2 270 visiteurs ont déjà découvert ce site atypique, souvent comparé au Palais idéal du facteur Cheval pour son caractère hors norme.