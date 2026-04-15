Huit jeunes promus : le LOU Rugby prépare sa relève

Le LOU Rugby annonce l’intégration de huit jeunes joueurs issus de son centre de formation dans l’effectif professionnel. Un choix assumé qui confirme la place centrale de la formation dans la stratégie du club lyonnais.

Le LOU Rugby fait le pari de la jeunesse. Le club lyonnais annonce l’intégration de huit joueurs issus de son centre de formation au sein de l’équipe professionnelle pour la saison à venir.

Parmi ces nouveaux visages figurent Lilian Baret, Antoine Deliance, Dorian Diabou, Esteban Gonzalez, Thomas Marceline, Charly Mignot, Lyan Pakihivatau et Bartholomé Sanson.

Tous ont déjà connu une première feuille de match cette saison et prolongent désormais leur aventure au sein du club lyonnais.

Selon le LOU, ces joueurs partagent un point commun : un lien fort avec le club, qu’il soit familial, territorial ou sportif. Une dimension que le club met en avant pour construire son identité et assurer la continuité de son projet.

La formation au cœur de la stratégie

Ce choix s’inscrit dans une politique assumée. Le centre de formation du LOU Rugby a récemment été classé 2e du Top 14, avec une note de 4 étoiles sur 5, preuve de la structuration du club sur le long terme.

"La formation, c’est un rôle central dans le projet du club", souligne l'entraîneur Karim Ghezal.

Cette nouvelle vague s’inscrit dans la continuité de joueurs formés au club et désormais installés au plus haut niveau, comme Baptiste Couilloud ou Dylan Cretin.

Le président du club, Marc-Antoine Ginon, insiste sur cette transmission entre générations : "L’héritage est très important. Nous accompagnons les plus anciens pour qu’ils transmettent aux plus jeunes."

Avec cette stratégie, le LOU Rugby confirme son ambition : bâtir son avenir en s’appuyant sur ses propres talents pour renforcer les Rouge et Noir, entre continuité et renouvellement.