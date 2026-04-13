OL-AJA : un mâchon géant et une journée dédiée à la gastronomie lyonnaise au Groupama Stadium

À l’occasion du match OL – Auxerre, samedi 25 avril, l’Olympique lyonnais transforme le Groupama Stadium en vitrine de la gastronomie locale. Mâchon, spécialités régionales et animations culinaires rythmeront cette journée pas comme les autres.

Le football et la gastronomie feront cause commune le samedi 25 avril. Pour la réception de l’AJ Auxerre lors de la 31e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a imaginé une journée entièrement dédiée aux saveurs locales au Groupama Stadium.

Une programmation inédite, pensée comme une expérience en trois temps, du petit matin jusqu’au coup d’envoi prévu à 15 heures.

Temps fort de cette journée : la première édition du mâchon des Lumières, organisée directement dans l’enceinte du stade. Inspiré de la tradition lyonnaise héritée des canuts, ce repas matinal se tiendra de 9h30 à 12h30 dans un salon du Groupama Stadium.

Accessible sur réservation aux détenteurs d’un billet de match, ce mâchon entend remettre à l’honneur une pratique emblématique de la culture locale.

Des spécialités lyonnaises revisitées sur le parvis

À partir de 13 heures, les supporters pourront prolonger l’expérience sur le parvis du stade, transformé pour l’occasion en espace culinaire.

La restauration habituelle laissera place à une carte revisitée :

• saucisson lyonnais en lieu et place du traditionnel saucisse-frites ;

• andouillettes et grattons ;

• desserts à base de praline.

Des animations culinaires viendront compléter cette immersion gastronomique avant l’entrée en tribunes.

À travers cette initiative, le club entend mettre en avant une autre facette de l’identité lyonnaise. "Comme le football, la gastronomie est un langage universel qui rassemble", souligne l’OL, qui veut faire de cette rencontre un moment de partage et de convivialité.

Entre tradition culinaire et passion du football, l’OL propose ainsi une journée festive où l’assiette précède le spectacle… avant le coup d’envoi face à Auxerre.