Tirs en pleine nuit près de Lyon : la tension monte

Un homme de 27 ans a été grièvement blessé par balle dans la nuit à Vénissieux. Une nouvelle fusillade qui intervient après un premier épisode de tirs ce week-end.

La tension ne retombe pas à Vénissieux. Dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril, un homme de 27 ans a été grièvement blessé par balle, peu avant 3h du matin, au niveau du boulevard Joliot-Curie.

Comme révélé par LyonMag, plusieurs tirs ont été entendus à hauteur du numéro 103. Un seul individu serait impliqué dans cette attaque, dont les circonstances restent encore floues.

La victime, touchée par au moins une balle, a été rapidement prise en charge par les secours avant d’être transportée en urgence absolue vers l’Hôpital Édouard-Herriot.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits.

Cet épisode de violence intervient dans un contexte déjà tendu. Deux jours plus tôt, des coups de feu avaient déjà été signalés dans le même secteur, au 129 boulevard Joliot-Curie. Des images de la scène, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient marqué les esprits.

Reste à déterminer si ces deux affaires sont liées. Mais pour les habitants, la répétition de ces violences alimente un climat d’inquiétude croissant.