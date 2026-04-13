Un cabaret des années 1920… en plein Rhône

Le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut revient en août avec une nouvelle création immersive inspirée des cabarets des années 1920.

Cap sur les années folles. Dans les Monts du Lyonnais, le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut revient du 10 au 14 août 2026 avec une nouvelle création ambitieuse : "La Louve Céleste".

Sur le site médiéval de Rochefort, à Saint-Martin-en-Haut, le public sera plongé dans l’ambiance des cabarets parisiens de l’après-Première Guerre mondiale. L’histoire suit Suzanne, héritière d’un établissement en perte de vitesse, et Lucien, ancien soldat marqué par le conflit. Ensemble, ils tentent de redonner vie au lieu, dans une époque tiraillée entre reconstruction et incertitudes.

Derrière ce spectacle, une mécanique bien rodée. Depuis plus de 40 ans, l’événement s’impose comme une référence locale, mobilisant chaque été près de 400 bénévoles. Décors naturels, jeu d’acteurs et effets lumineux se mêlent pour donner vie à cette fresque à ciel ouvert.

Récompensé en 2022 parmi les meilleures sorties estivales, le rendez-vous continue d’attirer un large public, bien au-delà du Rhône.

Cinq représentations sont prévues, avec une billetterie ouverte à partir du 8 juin. Les tarifs s’échelonneront de 13 à 17 euros pour les adultes, avec des réductions pour les enfants.

Entre spectacle populaire et plongée historique, le Son & Lumière confirme son statut de temps fort de l’été dans la région.