Lyon se réveille et relance sa saison face à Lorient

Après neuf matchs sans victoire, l’Olympique lyonnais a enfin renoué avec le succès en dominant Lorient (2-0). Un soulagement pour tout un stade.

La délivrance, enfin. Après près de deux mois sans victoire, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire ce dimanche 12 avril en s’imposant face au FC Lorient (2-0), au Groupama Stadium.

Mais que ce fut laborieux. Comme lors des dernières semaines, les Lyonnais ont longtemps donné l’impression de tourner à vide. Peu d’occasions, peu d’inspiration… et même une énorme frayeur juste avant la pause, lorsque Dominik Greif sortait une parade décisive face à Bamba Dieng.

Au retour des vestiaires, Paulo Fonseca tente un coup. Trois changements d’un coup, dont l’entrée très attendue d’Endrick. Un choix payant.

Dès la 49e minute, le Brésilien centre parfaitement pour Roman Yaremchuk, qui ouvre le score de la tête et inscrit son premier but en Ligue 1. Le déclic.

Lyon enchaîne. Quelques minutes plus tard, Endrick se procure une occasion, repoussée par Yvon Mvogo, mais Corentin Tolisso suit et double la mise (56e).

En sept minutes, le match est plié.

Au classement, ce succès permet à l’OL de remonter à la 5e place, au contact de Marseille et Lille. Une bouffée d’air dans une période compliquée.

Reste désormais à confirmer, dès la prochaine journée… avec un déplacement périlleux dimanche à Paris face au PSG.