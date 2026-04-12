Après l’incendie aux Chartreux, une reprise des cours sous conditions malgré des dégâts majeurs

Plus d’une semaine après un incendie dévastateur, l’institution des Chartreux à Lyon prépare un retour progressif des élèves grâce à des solutions provisoires.

Un violent sinistre survenu le 1er avril a gravement endommagé l’institution lyonnaise des Chartreux, contraignant à l’évacuation de 150 élèves internes et mobilisant les pompiers durant plusieurs jours avant une maîtrise complète des flammes.

Les opérations de déblaiement se poursuivent après d’importants dégâts, notamment dans l’aile Est presque détruite et promise à une reconstruction partielle. Malgré cela, le bâtiment principal a résisté, permettant d’envisager une remise en état à l’identique, tandis que les cours devraient reprendre avant la fin d’un chantier estimé à au moins un an grâce à des aménagements temporaires.

Certaines classes seront déplacées à proximité, tandis que des logements modulaires d’environ 3 000 m2 accueilleront les internes avec des équipements adaptés. Un soutien psychologique sera également proposé dès la rentrée.