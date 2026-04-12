Vénissieux : des coups de feu en plein jour sèment l’inquiétude

Des tirs ont été entendus ce samedi à Vénissieux, dans le quartier de La Borelle. Une personne a été blessée et une enquête est en cours.

La scène a semé l’inquiétude en pleine journée. Ce samedi 11 avril, des coups de feu ont été signalés dans le quartier de La Borelle, à Vénissieux, à proximité du boulevard Joliot-Curie.

Selon plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, plusieurs détonations, assimilées à des tirs, ont retenti aux alentours de 13h. Sur ces images, on distingue au moins quatre individus encagoulés prenant la fuite juste après les faits.

D’après nos informations, une personne, connue des services de police, a été blessée lors de cet épisode de violences. Son état n’a pas été précisé à ce stade.

Les circonstances exactes restent encore floues. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulé des faits et identifier les auteurs.

Dans l’immédiat, la préfecture du Rhône indique avoir donné des consignes de renforcement des patrouilles dans le secteur, afin de sécuriser la zone et prévenir tout nouvel incident.

Un nouvel épisode de tension dans un quartier régulièrement confronté à ce type de faits.