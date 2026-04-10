Lyon : le paradis des bonbons débarque rue de la République

Après deux pop-up stores à succès, HARIBO s’installe durablement à Lyon. La marque de confiserie ouvrira le 18 avril sa première boutique permanente dans le centre-ville, avec un nouveau concept immersif déployé rue de la République.

Les amateurs de bonbons auront bientôt une nouvelle adresse fixe à Lyon. Haribo ouvrira le 18 avril sa première boutique permanente dans la capitale des Gaules, au 37 rue de la République, à deux pas du métro Cordeliers.

Après deux boutiques éphémères lancées en 2024 puis 2025, la marque allemande choisit cette fois une implantation pérenne pour s’ancrer durablement dans le centre-ville lyonnais.

Haribo déploiera dans cette nouvelle adresse son dernier concept retail, sur une surface de 135 m² pensée comme une expérience immersive autour de l’univers de la marque.

Le magasin comprendra notamment :

• un espace de promotions dès l’entrée ;

• une zone de dégustation pour découvrir les nouveautés ;

• des mises en scène géantes autour de ses produits phares comme Tagada, Dragibus, Chamallows ou Pik ;

• le traditionnel corner "Mix for Fun", permettant de composer ses propres assortiments de mini-sachets.

Des coffrets exclusifs, produits dérivés et collections saisonnières seront également proposés.

Une ouverture festive le 18 avril

Pour inaugurer cette nouvelle boutique, la marque prévoit plusieurs animations lors de la journée d’ouverture : dégustations gratuites, présence de la mascotte Haribo et arche de ballons notamment.

Le succès des précédents pop-up stores avait visiblement convaincu la marque de miser sur Lyon pour une implantation définitive.

"Ces deux ouvertures avaient confirmé l’attachement des habitants pour l’univers coloré et joyeux proposé par HARIBO", souligne l’enseigne.

Avec cette nouvelle adresse, Lyon devient la 26e ville française à accueillir une boutique Haribo.