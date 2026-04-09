Jusqu’à un mois de fermeture pour ce pont très fréquenté au nord de Lyon

Le pont Général-Leclerc, entre Fontaines-sur-Saône et Collonges-au-Mont-d’Or, a été fermé en urgence après la découverte d’une fissure. La circulation automobile devrait rester interrompue plusieurs semaines.

La fermeture a pris de court de nombreux automobilistes. Ce mercredi 8 avril, la Métropole de Lyon a ordonné la fermeture immédiate du pont Général-Leclerc, entre Fontaines-sur-Saône et Collonges-au-Mont-d’Or, après la découverte d’une fissure sur l’ouvrage.

Longue d’un millimètre de largeur selon les premières constatations, cette fissure a conduit la collectivité à interdire sans délai le passage des véhicules motorisés. Les piétons et cyclistes restent, eux, autorisés à emprunter le pont pour l’instant.

Présent sur place ce jeudi, le vice-président aux Mobilités Gilles Gascon a justifié cette décision par un impératif de sécurité : "Il est hors de question de mettre les gens en danger."

La fermeture devrait durer entre trois semaines et un mois. Les travaux commenceront lundi, mobilisant des entreprises spécialisées. Une intervention complexe, car les réparations nécessiteront aussi des opérations sous l’ouvrage, impliquant une fermeture partielle de la navigation sur la Saône.

Au-delà du cas de ce pont, l’épisode agit comme un signal d’alerte pour le nouvel exécutif métropolitain. La collectivité gère environ 650 ponts et ouvrages d’art, actuellement inspectés de manière approfondie tous les six ans. Un rythme que la Métropole envisage désormais de revoir à la hausse pour détecter plus tôt d’éventuelles dégradations.

En attendant, les usagers devront composer avec plusieurs semaines de perturbations sur un axe déjà particulièrement fréquenté.