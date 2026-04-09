DJ Snake et La Kermesse Festival en tête d’affiche de la première édition de POSITIV Lyon au Matmut Stadium

Le Matmut Stadium de Gerland accueillera deux grands concerts les 27 et 28 juin prochains avec DJ Snake puis La Kermesse Festival. Ces rendez-vous lanceront la première édition lyonnaise de POSITIV Lyon, nouveau format musical appelé à s’installer dans la durée.

Le Matmut Stadium veut s’imposer un peu plus comme une grande scène événementielle lyonnaise. Le stade de Gerland accueillera les 27 et 28 juin 2026 deux concerts majeurs dans le cadre de la première édition de POSITIV Lyon, nouveau rendez-vous musical qui s’installe dans la capitale des Gaules après plusieurs éditions réussies dans le sud de la France.

Premier temps fort du week-end, déjà annoncé en novembre dernier : la venue de DJ Snake fixée au samedi 27 juin.

L’artiste se produira pour la première fois à Lyon avec son show Pardon My French, un format spécialement adapté au public lyonnais selon les organisateurs.

Pour cette date, il sera accompagné de plusieurs invités de marque : Niska, Trym et le producteur lyonnais Tony Romera.

Retour aux années 2000 avec La Kermesse Festival

Le lendemain, changement radical d’ambiance avec La Kermesse Festival, événement festif consacré aux tubes des années 2000.

Treize artistes emblématiques de cette décennie sont annoncés, parmi lesquels Billy Crawford, Cascada, Fatal Bazooka, Shy’m, Nâdiya, Kenza Farah ou encore Tragédie.

Cette nouvelle série de concerts s’inscrit dans la stratégie de diversification du Matmut Stadium de Gerland, qui fêtera ses 100 ans en 2026.

Avec DJ Snake et une affiche très orientée nostalgie 2000, le Matmut Stadium espère réussir le lancement de cette première édition et installer durablement POSITIV dans le paysage des festivals lyonnais.