Italie : condamné après le meurtre de la jeune Lyonnaise Auriane

Jugé en Italie pour le meurtre d’Auriane Laisné, retrouvée morte en 2024 dans la vallée d’Aoste, Sohaib Teima a été condamné à 25 ans de prison.

Le verdict est tombé dans une affaire qui avait profondément marqué la région lyonnaise. Ce mercredi 8 avril, la cour d’assises d’Aoste, en Italie, a condamné Sohaib Teima à 25 ans de prison pour le meurtre d’Auriane Laisné.

Le corps de la jeune femme, originaire de Saint-Priest, avait été retrouvé le 26 mars 2024 dans une chapelle abandonnée de la vallée d’Aoste. Elle avait été tuée à l’arme blanche.

Son ex-compagnon, alors âgé de 21 ans, avait été interpellé à Lyon deux semaines plus tard avant d’être extradé vers l’Italie.

Le parquet avait requis la réclusion criminelle à perpétuité. La justice italienne a finalement retenu une peine de 25 années d’emprisonnement.

Durant tout le procès, Sohaib Teima a continué de clamer son innocence. Ses avocats avaient plaidé l’acquittement, malgré des expertises psychiatriques n’ayant relevé aucune abolition du discernement.

L’affaire avait également mis en lumière les antécédents de violences. Avant son extradition, l’accusé avait déjà été jugé à Grenoble pour des faits de violences conjugales dénoncés par la victime, et condamné à six mois de prison ferme.

À ce stade, on ignore encore si le condamné fera appel de cette décision.

Pour les proches d’Auriane, présents en Italie pour assister au procès, ce verdict marque une étape judiciaire majeure dans un dossier devenu emblématique des violences faites aux femmes.