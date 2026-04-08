Lyon : trafic chargé attendu ce samedi sur les routes, Bison Futé voit orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end du 10 au 12 avril s’annonce dense sur les routes autour de Lyon. Bison Futé classe la journée de samedi orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours, avec de fortes perturbations attendues sur l’A7, l’A43 et le contournement est lyonnais.

Les automobilistes lyonnais devront s’armer de patience ce week-end. Pour samedi 11 avril, Bison Futé hisse le drapeau orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours, en raison d’un trafic soutenu attendu sur les grands axes régionaux.

Cette journée marquera le début des vacances scolaires pour la zone B, tandis que la zone A entamera sa deuxième semaine de congés, un chevauchement qui devrait mécaniquement intensifier les flux sur les routes.

Plusieurs axes majeurs de l’agglomération lyonnaise et de ses alentours sont particulièrement concernés par ces prévisions.

Bison Futé recommande ainsi d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon de 10h à 17h, l’A43 entre Chambéry et Lyon de 10h à 14h et surtout le contournement est de Lyon via l’A46 et la RN346 de 10h à 17h.

Des ralentissements sont attendus dès la fin de matinée, avec un trafic soutenu jusqu’en fin d’après-midi.

Un week-end globalement calme hors samedi

Le reste du week-end devrait rester plus fluide. Vendredi 10 avril et dimanche 12 avril sont classés verts au niveau national comme régional, dans le sens des départs comme des retours.

Comme chaque printemps, la combinaison entre retours des stations de montagne et départs en vacances scolaires crée une pression accrue sur les axes desservant la région lyonnaise, véritable carrefour autoroutier national.