Vintage, rayé, rétro : le possible futur maillot de l'OL qui agite les supporters

Un visuel présenté comme le futur maillot extérieur de l’OL circule sur les réseaux sociaux. Mais le club assure qu’il ne s’agit pas de la tunique prévue pour la saison prochaine.

Le leak a enflammé les supporters… avant d’être refroidi par le club. Ces derniers jours, un visuel présenté comme le possible futur maillot extérieur de l’Olympique Lyonnais pour la saison 2026/2027 a largement circulé sur les réseaux sociaux.

À l’origine de la rumeur : le site spécialisé Footy Headlines, réputé pour ses révélations souvent justes sur les équipements à venir. Le design évoqué mise sur une inspiration résolument vintage, avec des rayures rouge et blanc cassé, rehaussées de touches bleu marine sur les logos.

Un style qui rappelle plusieurs maillots historiques du club et qui semblait s’inscrire dans une volonté de retour aux fondamentaux esthétiques de l’OL. Parmi les éléments évoqués figurait aussi l’hypothèse d’un logo modernisé mettant davantage en avant le lion, plutôt que l’écusson habituel.

Le visuel a rapidement suscité de nombreuses réactions positives, d’autant que Nicolás Tagliafico aurait lui-même salué un maillot "beau" et "classique" lors d’un live sur les réseaux sociaux.

Mais l’emballement est retombé aussi vite qu’il était monté. Contacté par Lyon Foot, le club a démenti : ce visuel ne correspondrait pas au maillot extérieur prévu pour la saison prochaine.

Un démenti qui n’empêchera sans doute pas les supporters de continuer à spéculer… en attendant la véritable révélation officielle.