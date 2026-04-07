Le prodige lyonnais Paul Seixas frappe très fort au Pays basque

Le jeune Lyonnais Paul Seixas a signé une performance majuscule en remportant le contre-la-montre du Tour du Pays basque. À seulement 19 ans, il s’impose déjà parmi les grands.

Un nom à retenir. À seulement 19 ans, Paul Seixas a frappé un grand coup ce lundi 6 avril en remportant le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque, à Bilbao.

Le Lyonnais a survolé l’épreuve en bouclant le parcours en 17’09, reléguant des références du peloton à bonne distance. Primož Roglič termine à 28 secondes, tandis que Florian Lipowitz concède 33 secondes.

Une démonstration pour le coureur de l’équipe Decathlon-CMA CGM, qui confirme son statut de révélation. "Je n’avais plus rien dans les jambes… rien !", a-t-il confié après l’arrivée, satisfait d’avoir parfaitement exécuté son plan de course.

Ce succès marque un cap : il s’agit de sa première victoire sur une épreuve du World Tour, après déjà deux succès cette saison sur le Tour de l’Algarve et la Faun-Ardèche Classic.

Une montée en puissance fulgurante, qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour le jeune Lyonnais.

Le défi se poursuit dès ce mardi, avec une étape de montagne au programme, marquée notamment par l’ascension du col de San Miguel de Aralar. Un terrain idéal pour confirmer… ou révéler encore davantage son potentiel.